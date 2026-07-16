Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария.

Айкан Сеид очаква победителя от срещата между казахстанец и беларусин в категория до 79 кг на свободния стил.

Ахмед Батаев излиза срещу състезаващия се за Бахрейн дагестанец Магомед Шарипов при 92-килограмовите.

В категория до 97 кг ще стартират двама наши представители. Андриан Вълканов ще има за съперник Збигниев Барановски (Полша), пети на световното през 2025-а и осми на олимпийските игри. Ахмед Магамаев ще спори с Жухван Сео (Република Корея), пети на турнира през миналия сезон. Срещите започват в четвъртък от 11,30 часа.

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