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  3. Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

  • 16 юли 2026 | 08:47
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Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария.  

Айкан Сеид очаква победителя от срещата между казахстанец и беларусин в категория до 79 кг на свободния стил.  

Ахмед Батаев излиза срещу състезаващия се за Бахрейн дагестанец Магомед Шарипов при 92-килограмовите.  

В категория до 97 кг ще стартират двама наши представители. Андриан Вълканов ще има за съперник Збигниев Барановски (Полша), пети на световното през 2025-а и осми на олимпийските игри.  Ахмед Магамаев ще спори с Жухван Сео (Република Корея), пети на турнира през миналия сезон.  Срещите започват в четвъртък от 11,30 часа.

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