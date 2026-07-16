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16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

  • 16 юли 2026 | 08:58
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16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

Истинският шампион не се познава само по медалите, а по голямото си сърце! Само на 16 години, шампионът по борба от клуб Беласица (Петрич), Атанас Костадинов показа, че най-големите победи не винаги са на тепиха.

Вместо да задържи заслужената си парична награда, той я дари на бай Живко Петров, чиято ферма и животни бяха унищожени при опустошителния пожар край село Мендово преди дни.

В свят, в който често чуваме лоши новини, този млад човек ни напомня, че надеждата, добротата и съпричастността са живи. Това не е просто дарение – това е урок по човечност, който заслужава уважението на всички.

Поклон пред възпитанието, пред родителите, пред треньорите и пред ценностите, които изграждат не само шампиони в спорта, а и достойни хора.

Нека доброто бъде заразно!

struma.com

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