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Джордж Лазаров се класира за втория кръг на Държавното първенство по тенис

  • 15 юли 2026 | 19:08
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Джордж Лазаров се класира за втория кръг на Държавното първенство по тенис

Поставеният под номер 1 в основната схема Джордж Лазаров се класира за втория кръг на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, което се провежда на кортовете на ТК Левски. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро.

Лазаров от клуб Дема победи убедително Йордан Малинков (Левски) с 6:1, 6:1. Утре той ще играе за място на четвъртфиналите срещу квалификанта Тед Бачев (ТК Диана, София), който елиминира в оспорван мач Димитър Берданков (ТК Авеню, Бургас) с 5:7, 7:5, 7:5.

Номер 3 Пламен Милушев (ТК НСА, София) се наложи над Дамян Аврамовски (ТК Малееви) с 6:1, 6:2. Следващият му съперник ще бъде Кирил Захариев (ТК Левски).

Четвъртият поставен Михаил Иванов (ТК НСА, София) спечели срещу Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) с 6:4, 6:3, а номер 2 Виктор Марков (ТК Диана, София) се справи с Васил Русанов (ТК НСА, София) с 6:1, 6:1.

При жените водачката в схемата и защитаваща титлата си Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) почива в първия кръг, както и номер 2 Джулия Терзийска (ТК Дема).

Турнирен директор е Константин Георгиев, а главен съдия - Глория Стоянова.

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