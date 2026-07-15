Лиа Каратанчева ще играе на четвъртфиналите на двойки в Торино

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар, поставени под номер 4 в схемата, разгромиха италианките Джада Комоло и Валерия Пичоли с 6:2, 6:1 за 67 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат победителките от мача между Джесика Бертолдо/Джиневра Монтебруно (Италия) и нидерландката с български корени Антония Стоянов и Даря Йесипчук (Украйна).

Вчера Каратанчева стартира и с победа в надпреварата на сингъл.

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