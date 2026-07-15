Испанецът, който живя в златната ера на тениса

„Времето настъпи, защото усещам, че е така. Това е част от живота.“

Роберто Баутиста Агут, един от най-постоянните тенисисти в ATP тура през последните две десетилетия, сложи край на кариерата си на 38-годишна възраст в неделя.

Впечатляващата статистика на испанеца включва повече от 700 мача в ATP тура и баланс от 436 победи и 302. В кариерата си той спечели 12 титли и достигна до още 11 финала, а през 2019 г. се изкачи до рекордното за него девето място в световната ранглиста на ATP. 18 сезона след първия си мач в ATP тура във Валенсия през 2009 г. и след като изгради една от най-забележителните кариери в испанския тенис, сърцето му изпраща ясно послание – време е да спре.

„Идва момент, в който тялото и умът ти казват: „Стига“, заяви Баутиста Агут пред ATPTour.com. „Трябва да умееш да се вслушваш в себе си и да напуснеш тура, когато настъпи правилният момент. Не мисля, че физически съм в същото състояние, в което бях преди. Предвид състоянието на тялото ми, вече не мога да издържам по четири или пет мача седмично. Време е.“

Горчивината от сбогуването със сигурност е балансирана от приятното усещане, когато погледне назад към великолепното си наследство.

„Наистина високо ценя постоянството, което имах през цялата си кариера – възможността да играя през целия календар, без да се притеснявам за мястото си в ранглистата, и удоволствието да бъда сред най-добрите тенисисти в света. Когато погледна назад, осъзнавам колко трудно беше да постигна всичко това“, каза испанецът.

Постоянството, за което говори Баутиста Агут, беше негова запазена марка. От първото си влизане в Топ 100 на 13 август 2012 г. до май 2025 г. той прекара извън първата стотица само четири седмици – през 2024 г.

„Бях в Топ 100 в продължение на 16 години, а през 10 от тях на практика се намирах сред първите 20. Именно това е най-трудното, защото винаги има контузии, тежки периоди и дори лични изпитания“, сподели Баутиста Агут. „Смятам, че способността ми да се задържа там толкова много години е най-голямото постижение в кариерата ми – да прекарам 10 години сред най-добрите 20 тенисисти в света.“

За да остане на върха сред най-добрите, той напълни витрината си с 12 трофея от ATP тура – постижение, до което са достигали само 15 испанци в Оупън ерата, започнала през 1968 г. Първата му титла дойде в Хертогенбош през 2014 г., а успешната му серия продължи 10 години и завърши с последния му трофей в Антверпен през 2024 г.

„Целта ми първоначално беше да вляза в Топ 100, след това в Топ 50, по-късно в Топ 20 и накрая в Топ 10. Това изискваше много упорита работа, но успях да постигна целите си една по една. Спечелих титла на трева, след това и на клей. После исках да триумфирам и на твърди кортове, както и в зала. Това бяха предизвикателства, които сам си поставих и успях да преодолея“, разказа Баутиста Агут.

На 29 юни Баутиста Агут изигра последния мач в кариерата си. Той се изправи срещу Жоао Фонсека в първия кръг на „Уимбълдън“ – турнирът от Големия шлем, на който постигна най-значимия си резултат, достигайки до полуфиналите през 2019 г.

„Спомням си, че играех много добре. През 2018 г. достигнах до полуфиналите в Хале, но се подхлъзнах, скъсах коремен мускул и пропуснах „Уимбълдън“, каза испанецът.

В първия си турнир на трева през онзи сезон той беше на крачка от финала, когато при резултат 3:2 беше принуден да се откаже заради контузия срещу хърватина Борна Чорич. През следващата година обаче съдбата му беше подготвила един от най-прекрасните моменти в неговата кариера. Той настъпи на същата сцена, на която предходния сезон не успя да участва.

„След онази контузия и пропуснатия „Уимбълдън“ достигнах до полуфиналите през следващата година. Понякога в тениса нещата се развиват по странен начин“, каза Баутиста Агут.

Единствено Новак Джокович успя да спре впечатляващия му поход в „Ол Инглънд Клъб“, побеждавайки го в четири сета. Въпреки болезненото поражение Баутиста все пак успя да надвие три пъти носителя на 101 титли в тура в съперничеството им, в което балансът му е 3–9.

Той така и не успя да победи Роджър Федерер (0–9) или Рафаел Надал (0–3), но мачовете срещу Голямата тройка са сред най-ценните му спомени.

„Смятам, че те бяха основната движеща сила за цялостното развитие на тура. Вдигнаха нивото на тениса до висоти, които никой не беше достигал преди“, заяви Баутиста Агут. „Когато за първи път се изправих срещу Рафа, Новак и Роджър, изпитах шока от мисълта: „Уау! Как ще играя срещу тях?“. Първите няколко срещи с тях бяха истински шок заради скоростта, агресията, нивото на игра, физиката и силата им. Беше смазващо.“

Но кой беше най-трудният му съперник?

„Може би Рафа на „Ролан Гарос“, отговори с усмивка Баутиста Агут. „Въртенето и силата на ударите му бяха такива, че топката направо се забиваше в ракетата ти. Ако не я удариш правилно, тя се отклонява заради огромното въртене, с което идва. Неговата мощ и интензивност бяха изключителни. Всеки от тримата беше специален по свой собствен начин. При Новак ме изненада бекхендът му, начинът, по който покриваше корта и затваряше свободните пространства. При Роджър това бяха скоростта, предвиждането на играта и разнообразието.

Преживях златната ера на тениса, когато нивото беше възможно най-високо, а Топ 10 беше изключително силен. Схемите почти никога не се отваряха. Това бяха прекрасни години.“

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Снимки: Imago