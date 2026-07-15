Търговище ще е домакин на регионален турнир по тенис за юноши и девойки

Регионален турнир по тенис на корт за юноши и девойки до 14 години ще се състои в Търговище на 18 юли. Тенис комплекс „Тангра-95“ ще посрещне 30 състезатели от цялата страна, заявили участие. Турнирът е кръг част от календара на Българската федерация по тенис, съобщи за БТА главният съдия Светослав Филев.

Събитието съвпада и с официалното откриване на новопостроения четвърти корт на комплекса. Своите умения ще демонстрират младежи и девойки от София, Варна, Бургас, Русе, Каварна, Шумен, Пловдив, Добрич, Силистра и града-домакин. Ще участват и петима състезатели на тенис клуб „Тангра-95“.

„Не съм изненадан от огромния интерес към тенис турнира и от ранкинга на записалите се за участие състезатели“, коментира Светослав Филев. По думите му екипът на клуба се старае да предложи перфектни условия за игра и не прави компромиси с организация, особено когато играят деца.

Убеден съм, че любителите на тениса от Търговище ще станат свидетели на оспорвани тенис двубои и адреналин на макс, каза още Филев.

Преди две години клубът организира турнир по тенис на корт за деца и любители. Тогава четвъртото издание на Targovishte OPEN се превърна в празник на тениса.

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