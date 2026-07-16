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България U18 с драматична загуба от Испания и полуфинал срещу Полша на ЕвроВолей 2026

  • 16 юли 2026 | 00:42
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Националният отбор на България за юноши до 18 години завърши с драматична загуба в груповата фаза на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков отстъпиха на връстниците си от Испания с 2:3 (28:30, 25:18, 19:25, 25:23, 12:15) в последния си мач от Група II на турнира, игран тази вечер в залата в Чистерна.

По този начин младите български "лъвчета", които предсрочно си бяха осигурили продължаване напред към полуфиналите, завършиха на второ място в крайното класиране в групата с 5 победи, 2 загуба и 16 точки.

Така на полуфиналите България ще играе с отборът на Полша, който стана победител в другата Група I след 7 победи от 7 мача и 21 точки. Срещата е в петък (17 юли) от 18,00 часа българско време.

Във втория полуфинал от 20,30 часа един срещу друг ще играят Франция, която спечели първото място в Група II, и Италия, която остана втора в Група I.

Най-резултатен за България стана отново Никола Градинаров с 21 точки (2 блока, 42% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +18). Павел Дженев добави 17 точки (1 блок и 52% ефективност в атака - +13), Адриан Ганев и Антоан Веселинов приключиха с по 13 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Испания над всички бе Роджер Монсо Луенго със страхотните 36 точки (1 блок, 3 аса и 54% ефективност в атака - +30), а Алейкс Берния Ариса добави 22 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +14) за победата.

БЪЛГАРИЯ - ИСПАНИЯ 2:3 (28:30, 25:18, 19:25, 25:23, 12:15)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 4, Павел Дженев 17, Никола Градинаров 21, Антоан Веселинов 13, Кристиян Косев 7, Адриан Ганев 13 - Ивайло Донов-либеро (Георги Димитров, Милко Багдасаров, Орлин Друмев 2, Данаил Ричу 2, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ИСПАНИЯ: Тиаго Посато Торико 1, Роджер Монсо Луенго 36, Алейкс Берния Ариса 22, Алекс Посато Торико 16, Алехандро Ернандес Монталт 2, Начо Лараняга Пратс 10 - Кармело Серано Свяцки-либеро (Шуршо Сола Себрейро, Рубен Ерера Росадо, Аарон Ходар Симионика 5, Ерик Де Аяла Ван Пелт, Херман Кинтеро Урбано)

Старши треньор: ФРЕДИСОН МОСКЕРА.

Снимки: CEV.EU

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