Програмата и съперниците на България в Чикаго

Мъжкият национален отбор е изправен пред решителните си четири двубоя от третата седмица на Волейболната лига на нациите (VNL). От 15 до 19 юли селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще играе в Чикаго срещу Полша, Китай, САЩ и Франция в битката за място сред най-добрите осем отбора, които ще продължат към финалния турнир в Китай.

След отличното лято и историческата есен през миналата година, когато България остана на победа от финалите на VNL и спечели сребърните медали на Световното първенство, националите ни отново са в позиция да мечтаят за класиране сред световния елит. Последното участие на България във финалната четворка на Световната лига датира от 2013 година в Мар дел Плата, а сега тимът ни е само на една успешна седмица от ново значимо постижение.

След първите осем мача България има актив от 5 победи и 3 загуби, като остава усещането, че можеше да извлече още повече от двубоите срещу Белгия и Словения. Въпреки това представянето на селекцията на Джанлоренцо Бленджини впечатлява още повече, ако се отчете, че България е най-младият отбор по средна възраст в тазгодишното издание на турнира.

Индивидуалните показатели също говорят красноречиво за нивото на българските национали. Александър Николов е най-резултатният състезател в Лигата на нациите след първите две седмици със 194 точки. Капитанът Алекс Грозданов дели шестото място при блокировачите с 20 точкови блокади, заедно с Якуб Лемански (Полша) и Ян Козамерник (Словения). Александър Николов, Симеон Николов и Аспарух Аспарухов пък намират място сред десетте най-добри изпълнители на начален удар с 12, 11 и 11 аса.

Извън статистиката, България има още един сериозен аргумент за самочувствие – в рамките на последната година националите ни победиха три от четирите отбора, срещу които ще се изправят в Чикаго.

Програмата на България

• 15 юли – България – Полша (20:00 ч.) – на живо по Max One и VBTV

• 17 юли – България – Китай (00:00 ч.) – на живо по Max One и VBTV

• 18 юли – България – САЩ (04:00 ч.) – на живо по Max One и VBTV

• 19 юли – България – Франция (00:00 ч.) – на живо по Max One и VBTV

Срещите на България от Лигата на нациите в Чикаго и по БНТ 3

Полша

Първото препятствие пред България е един от фаворитите за отличията. Именно срещу Полша националите ни прекъснаха дългогодишната си серия без победа, след като през миналото лято спечелиха с 3:2 пред препълнената „Ерго Арена“ в Гданск.

Преди началото на турнира в Чикаго поляците са трети във временното класиране с 6 победи, 2 загуби и 18 точки. Единствените им поражения дойдоха още в началото на турнира - с по 2:3 срещу Словения и Япония, след което тимът на Никола Гърбич записа шест поредни победи.

Амбициите на „Дружина полска“ са насочени към първото място преди финалната фаза, а съставът за Чикаго говори достатъчно красноречиво - Вилфредо Леон, Камил Семенюк, Томаш Форнал и Александър Сливка...

Китай

На пръв поглед Китай изглежда най-достъпният съперник за България. Азиатците ще участват във финалния турнир като домакин, но до момента са спечелили само една среща - с 3:0 срещу Куба.

Въпреки това китайският тим не бива да бъде подценяван. През годините той неведнъж е създавал сериозни проблеми на България, а стилът му съчетава традиционната бърза азиатска игра с все по-силно изразена физическа мощ.

САЩ

Третият съперник на България е един от най-стабилните отбори в турнира. Американците са втори във временното класиране с 6 победи и 19 точки, като вече изграждат състава си с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Основата на тима продължават да бъдат Майка Кристенсън, Мат Андерсън, Ерик Шоджи, Джефри Джендрик,Тейлър Ейвърил и Тори ДеФалко, а интегрирането на Чамплин и Джейк Хейнс, добавят още дълбочина в състава.

България пази отлични спомени от последния сблъсък между двата отбора - знаменития обрат от 0:2 до 3:2 в четвъртфинала на Световното първенство във Филипините миналата есен. Именно този двубой допълнително мотивира американците да търсят реванш в Чикаго. Очаква се мощна подкрепа по трибуните от българската общност в града и щата!

Франция

Последният съперник на България е двукратният олимпийски шампион Франция. Към момента тимът на Андреа Джани заема 12-ото място с 4 победи и 10 точки, и шансовете за финалите изглеждат по-скоро илюзорни.

Французите постепенно подмладяват състава си, а все по-важна роля получават играчи като Амир Тизи-Уалу, Матис Ено, Дюфло Роси и Йебкебедо, които бяха сред основните фигури в успешните младежки национални отбори на страната. В същото време присъствието на Антоан Бризар, Тео Фор, Стефан Бойе и Бенжамен Диез гарантира необходимия опит и класа. Извън състава за третата седмица остава Тревор Клевено, което може да се окаже важен фактор за представянето на олимпийските шампиони.

След силното представяне през първите две седмици националите ни влизат в заключителната фаза на турнира с реални шансове за класиране сред най-добрите осем. Предстоящите срещи в Чикаго ще бъдат решаващи за крайното подреждане в Лигата на нациите.

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