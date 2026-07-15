Срещите на България от Лигата на нациите в Чикаго и по БНТ 3

Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица от турнира Лигата на нациите с амбицията да намери място на финалите в Нингбо (Китай).
България ще играе мачовете си в Чикаго (САЩ).
Към момента "лъвовете" заемат осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки и са с равен брой точки със седмия в класирането с отбора на Турция. За финалния турнир се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.
България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго
Тази вечер от 20:00 ч. б. вр. селекцията на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу действащия европейски шампион Полша.
Събота точно в полунощ б. вр. "лъвовете" ще срещнат отбора на Китай, които ще приемат плейофите и получават директна промоция независимо от позицията им в крайното класиране.
Неделя от 04:00 часа България ще срещне домакините от САЩ.
Последният двубой ще бъде срещу олимпийския шампион Франция и ще се проведе в понеделник в полунощ б. вр.
БНТ 3 ще излъчи всички срещи на националния ни отбор на запис.
Програма на предаванията:
16.07., четв., 8:00 ч. България - Полша
18.07., събота, 8:00 ч. България - Китай
19.07., неделя, 8:00 ч. България - САЩ
20.07., понед., 8:00 ч. България - ФранцияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google