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  3. Трима наши борци в първия ден на рейтинговия турнир в Унгария

Трима наши борци в първия ден на рейтинговия турнир в Унгария

  • 15 юли 2026 | 09:01
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Трима наши борци в първия ден на рейтинговия турнир в Унгария

Трима наши борци излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Унгария.

В най-леката категория до 57 кг на свободния стил Ивайло Тисов ще спори с казахстанеца Мейрамбек Картбай, трети на рейтинговия турнир в Монголия по-рано тази година и пети на световното през 2023-а.  

Микяй Наим (61) среща индиеца Дипак Дипак, пети на азиатското първенство през 2023-а.  

Шамил Мамедов (65) ще има за съперник казахстанеца Адил Оспанов, който е без сериозни успехи на големи първенства.  

Срещите започват в сряда, 15 юли, от 11,30 часа. И може да ги следите на сайта на Международната федерация ТУК.

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