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Батистута: На световно първенство трябва да играят само най-добрите

  • 15 юли 2026 | 17:07
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Легендарният аржентински нападател Габриел Батистута изрази твърдото си становище, че на световните първенства по футбол трябва да се състезават единствено елитни отбори и играчи. Той отправи призив към ФИФА да не допуска компромиси с качеството на най-престижния футболен турнир.

„Световното първенство е най-голямата сцена за футболистите, а зрителите заслужават да видят най-доброто. Не трябва да има място за посредственост, когато става въпрос за тази надпревара“, коментира Батистута пред медии в Буенос Айрес.

Един от най-великите голмайстори в историята на Аржентина сподели притесненията си относно разширяването на формата на Мондиала. Според него това носи риск от понижаване на нивото на играта. От тази година в турнира вече участват 48 национални отбора, а президентът на ФИФА Джани Инфантино вече лобира за това следващият Мондиал да бъде с 64 страни.

„В началото идеята не ми допадна. Мислех си, че Световното първенство ще стане скучно. Оказа се обаче различно. Имаше много интересни мачове, с изключение на два или три, както и някои много интригуващи двойки в елиминациите. Все пак смятам, че на Световното първенство трябва да има само 32 отбора. Защото това е Световно първенство и само най-добрите трябва да играят там. Това е моето мнение.“

Бившият ас на Фиорентина и Рома подчерта, че всеки мач от турнира трябва да бъде празник на изключителния футбол. „Всяко място трябва да бъде спечелено с талант и усърдие. Ако разширим турнира твърде много, рискуваме да видим отбори и играчи, които не са на най-високо ниво, а това ще е в ущърб на престижа на състезанието“, добави той.

Изказването на Батистута е част от продължаващия дебат във футболните среди относно бъдещето на Мондиала и ефекта от увеличения брой участници, който дава шанс на повече държави, но същевременно може да намали общото качество на надпреварата.

„Феновете искат да гледат големи мачове, пълни с емоции и висококачествено представяне. Това може да се случи само ако гарантираме, че всеки участник е сред най-добрите“, завърши аржентинската легенда.

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