Металург с шесто ново попълнение

Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) представи шестото си ново попълнение за сезон 2026/2027 - Христо Колев.

Опитното либеро пристига в Перник от Славия, след като направи впечатляващ сезон и се утвърди като един от най-постоянните състезатели на своя пост.

Константин Манолев е поредното ново попълнение на Металург

През изминалата кампания Колев заслужено намери място в идеалния отбор на първенството, като бе отличен за най-добро либеро. Освен това завърши сезона и като най-добър посрещач в шампионата с впечатляващите 63% позитивно посрещане.

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