Константин Манолев е поредното ново попълнение на Металург

Константин Манолев е поредното ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027.

19-годишният посрещач пристига в Перник от Пирин Разлог, след като през изминалия сезон остави отлични впечатления с изявите си в efbet Супер Волей. Юношата на Люлин е защитавал още цветовете на Раковски Севлиево.

През 2023 година Манолев печели сребърен медал на

Европейското първенство с националния отбор на България до 17 години, а през миналата година завършва на шесто място на Световното първенство с тима до 19 години.

Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург

В момента Константин е част от националния отбор на България за мъже под 22 години, който днес започва участието си на Европейското първенство в Албуфейра, Португалия.

Сред избраниците е и другото ново попълнение на Металург – Томислав Русев.

“Добре дошъл в Металург!”

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