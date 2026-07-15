Локомотив Пловдив се разделя с Калил Милър

Баскетболният вицешампион на България при мъжете Локомотив Пловдив се разделя с центъра Калил Милър, съобщиха от клуба.

”Един сезон, изпълнен с впечатляващи индивидуални постижения и незабравими моменти. Кхалил заслужено бе избран за MVP на редовния сезон и завърши като най-добрия борец в лигата, показвайки постоянство, характер и огромна мотивация във всеки мач.

Оценяваме приноса му към отбора и влиянието, което оказа както на терена, така и в съблекалнята. Благодарим му за енергията, с която играеше, за битките, които водеше, и за професионалното отношение през целия сезон.

Желаем му успехи в следващата стъпка от неговия път и вярваме, че името му винаги ще бъде свързано с черно-бялата история”, написаха от клуба.

В понеделник от Локомотив обявиха раздялата и с американския гард Грант Сингълтън, чийто договор изтече и няма да бъде подновен.

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