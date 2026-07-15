ЦСКА срещу шампиона на Украйна в Европа и евентуален сблъсък с Локомотив Авиа

Отборът на ЦСКА ще стартира в третия по сила европейски клубен турнир Чалъндж къп от 1/32-финалите срещу шампиона на Украйна Епицентър Подоляни (Хородок). Това отреди тегленият преди малко жребий в Люксембург.

"Червените" ще са домакини в първата среща, която ще бъде между 10-и и 12-и ноември, а в реванша седмица по-късно ще гостуват.

Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп

Жребият отреди и евентуален български сблъсък, след като на 1/16-финалите в турнира ЦСКА ще играе с победителя от двойката между бронзовия медалист в WINBET Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) и черногорския Будва.

Локомотив Авиа срещу черногорци в Чалъндж къп

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