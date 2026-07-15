Европейската атлетика въведе насоки, насочени към предотвратяване на сексуализацията на жените спортисти

Европейската атлетика и Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) въведоха насоки, насочени към предотвратяване на сексуализацията на жените спортисти чрез ъгли на камерата и използването на повторения, съобщава агенция Ройтерс.

Насоките са в резултат на обратна връзка от спортисти, които заявиха, че определени кадри с камера могат да причинят дискомфорт и разсейване, като отклоняват вниманието от техните стартове.

“Разработването на насоки за заснемане е ключова стъпка към премахване на вредното изобразяване на жени в нашите спортове, като същевременно се поддържа най-високо ниво на разказване на истории и техническо съвършенство“, каза президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

На телевизионните оператори се препоръчва да избягват продължителни близки кадри на определени части от тялото, нисък ъгъл, заснет отзад или отдолу на спортисти, и повторения на забавен каданс, които не допринасят за разбирането на спортното действие. Насоките целят да гарантират, че отразяването остава фокусирано върху “спортните постижения“ и да намалят риска кадрите да бъдат извадени от контекста и споделяни неподходящо онлайн.

Организациите също така насърчиха продуцентските екипи да използват по-широки ъгли на камерата, които улавят пълния обхват на движението и представянето на спортиста.

Бившата световна шампионка в скока на дължина Ивана Шпанович заяви, че телевизионните оператори трябва да използват иновативни ъгли на камерата, включително въздушни изгледи и образователни графики, за да обяснят различни аспекти на спортните постижения.

“Нашият спорт предлага многобройни възможности за демонстриране на техника и красотата на движението, като например показване на кадри в забавен каданс, които подчертават техническата прецизност, като например момента на отскок или перфектната крачка“, добави сръбкинята.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google