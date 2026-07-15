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Организираните привърженици на Дунав откриват нов фенклуб

  • 15 юли 2026 | 13:31
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Организираните привърженици на Дунав откриват нов фенклуб

Организираните привърженици на футболния Дунав (Русе) съобщиха, че ще открият официално новото си клубно помещение на булевард "Цар Фердинанд" 3 тази вечер.

На събитието, което ще започне в 19:00 часа, ще присъстват старши треньорът на "драконите" Емануел Луканов, както и футболистите Радослав Апостолов, Хосе Кабаркас и Георги Китанов. Организаторите отправят покана към всички привърженици да се срещнат с отбора и да дадат символичен старт на новия сезон.

Феновете представиха и новата си членска карта, която ще предоставя преференции на притежателите ѝ. Сред тях са 50-процентова отстъпка от билетите за домакинските срещи, намаления при закупуване на фен артикули и отстъпки за организирани пътувания за гостувания на русенския отбор. Месечният членски внос е 15 евро, а за непълнолетни - 10 евро. Според организаторите средствата ще бъдат използвани и за подготовката на бъдещи хореографии.

Феновете обявиха и организирано пътуване за първото гостуване на Дунав след завръщането на отбора в Първа лига. Русенци ще гостуват на шампиона Левски в София на 17 юли, като автобусът за привържениците ще отпътува в 15:15 часа от ученическия вход на Градския стадион в Русе. Записването ще се извършва чрез лично съобщение до страницата на ULTRAS DUNAV във фейсбук, като организаторите уточняват, че местата са ограничени.

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