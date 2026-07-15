БФПЛ Фентъзи се завръща за новия сезон с редица промени в правилата

С началото на сезон 2026/27 в efbet Лига се завръща и официалната игра БФПЛ Фентъзи, която и през новата кампания ще предложи на футболните фенове възможността да премерят знанията си, да се съревновават с приятели и да спечелят атрактивни награди.

Регистрацията за новия сезон вече е отворена. Всеки желаещ може да създаде своя отбор на game.ffstars.bg или чрез безплатното мобилно приложение за Android и iOS. През официалните профили на играта във Facebook и Instagram участниците ще получават полезни анализи, съвети и актуална информация през целия сезон.

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След внимателен анализ на изминалата кампания и обратната връзка от хилядите участници, организаторите въвеждат редица новости, които ще направят играта още по-интересна и стратегическа.

Какво е новото през сезон 2026/27?

По-дълъг срок за трансфери

Крайният срок за извършване на трансфери и смяна на капитан вече ще бъде 10 минути преди началото на първия мач от кръга, което дава повече време за реакция при последните новини около съставите.

Жокерите вече могат да се използват по два пъти

Бонусите "Пълен отбор", "Троен капитан" и "Двоен вицекапитан" ще бъдат активни по два пъти през сезона - веднъж до зимната пауза и още веднъж след началото на втория полусезон. Неизползваните жокери няма да се прехвърлят между двата периода.

Историческа статистика на играчите

При избора на футболисти мениджърите вече ще могат да виждат точките, които всеки играч е спечелил през изминалия сезон. След старта на първия кръг статистиката ще бъде занулена и ще започне да се натрупва за новата кампания.

Нова система за асистенции

Ако футболист спечели дузпа и след това сам реализира наказателния удар, той ще получи точки както за отбелязан гол, така и за асистенция.

Промени в бонус точките

Играчът на мача ще получава допълнителни 2 бонус точки преди разпределението на стандартните бонуси от 3, 2 и 1 точки.

Актуализирани цени на футболистите

Стойността на всички играчи е преразгледана на базата на представянето им през миналия сезон. Нападателите ще бъдат по-достъпни, докато цените на защитниците и вратарите са увеличени. Корекции има и при полузащитниците според реалната им позиция на терена, което ще предостави по-голяма свобода при изграждането на отборите.

Завръщат се лигите "Любим отбор"

След интереса от страна на участниците отново ще бъдат активни специалните лиги, посветени на всеки клуб от efbet Лига. Допълнителна информация относно евентуалните награди за победителите в тях ще бъде обявена впоследствие.

Подобрения във визията

Увеличен е размерът на имената на футболистите, а визуализацията на терена е оптимизирана за по-добра видимост и по-удобно управление на отбора. Освен новите функционалности, играта запазва познатите си правила и механики, които я превърнаха в любимо предизвикателство за феновете на българския футбол. През следващите дни организаторите ще публикуват подробен анализ на подготовката на всички отбори от efbet Лига, както и очакванията си преди старта на новия сезон.

Атрактивни награди и през новата кампания

И през сезон 2026/27 участието в БФПЛ Фентъзи остава напълно безплатно. Първите петима в крайното класиране на Генералната лига БФПЛ Фентъзи ще получат награди, а големият победител отново ще спечели PlayStation 5. Организаторите призовават всички любители на българския футбол да създадат своите отбори, да поканят приятели, да организират собствени лиги и да се включат в битката за титлата на най-добрия фентъзи мениджър на efbet Лига.

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