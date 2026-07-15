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Сьюзът по аеробика на България има нов председател

  • 15 юли 2026 | 13:24
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Сьюзът по аеробика на България има нов председател

Съюзът по аеробика вече има нов председател и това е Десислава Богушева.

Извънредно изборно Общо събрание на централата започна с минута мълчание в памет на дългогодишния председател Димитрина Къндева.

Богушева оглави организацията, като тя беше избрана от клубовете с 16 гласа "за" и 2 "въздържал се".

Десислава Богушева е член на Техническата комисия към Световна гимнастика, Председател на ТК към Съюза по аеробика до момента. Богушева също е и международен съдия, 2-ра категория бреве. Дълги години работи като треньор в Тайланд. За заместник-председател беше избрана Бистра Вълкова, която беше генерален секретар на Съюза по аеробика по време на управлението на Йорданка Благоева.

За членове на Управителния съвет беше гласувано доверие на: Милена Търничкова, Мартина Маринова, Антонио Папазов, Гергана Петева и Весела Вукова, които са представители на различни клубове.

Бяха утвърдени и следните комисии: Контролен орган - Галя Миткова, Съдийска комисия: председател - Велислава Миланова, членове - Десислава Богушева и Милена Търничкова, Треньорска комисия: председател - Калоян Калоянов, членове - Сияна Божилова и Антонио Папазов, Експертна комисия: председател - Теменуга Илиева, член - Атанаска Павлова, Етична комисия - съставена от председателите на спортните клубове, членове на Съюза.

За националните отбори юноши, девойки, мъже и жени предстои най-важното състезание за годината - Световно първенство през месец септември в Памплона, Испания.

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