Домакините обявиха 50% отстъпка за билети за ЕП по спортна гимнастика в Загреб

Българските почитатели на спортната гимнастика ще могат да се възползват от специална възможност за закупуване на билети с 50% отстъпка за Европейското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе през август в Загреб, Хърватия.
European Gymnastics и Хърватската федерация по гимнастика предоставят на всички федерации – членове на европейската централа специални промоционални кодове, с които феновете на гимнастиката могат да закупят билети за шампионата на преференциални цени.
Промоционалният код за България е: BULGYMNASTICS. Той може да бъде използван от клубове, състезатели, треньори, съдии, деятели и всички любители на спортната гимнастика при закупуване на билети чрез официалната билетна платформа на първенството.
Цените на билетите преди прилагането на промоционалния код са:
Квалификации:
Категория 1 – 20 евро
Категория 2 – 10 евро
Финали:
Категория 1 – 60 евро
Категория 2 – 30 евро
След използване на кода BULGYMNASTICS цените се намаляват с 50%, което означава:
Квалификации
Категория 1 – 10 евро
Категория 2 – 5 евро
Финали:
Категория 1 – 30 евро
Категория 2 – 15 евро
Деца до 6 години включително ще могат да влизат в залата без билет, ако не заемат отделно място. За всички деца на 7 и повече години ще бъде необходим редовен билет.
Организаторите предвиждат и възможност за групова отстъпка - при закупуване на 4 или 5 билета в една транзакция се предоставя 20% намаление. Груповата отстъпка не може да бъде комбинирана с промоционалния код на федерацията.
Инициативата на European Gymnastics и Хърватската федерация по гимнастика има за цел да насърчи присъствието на повече зрители в залата, да популяризира европейската спортна гимнастика и да превърне шампионата в истински празник за гимнастическата общност.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google