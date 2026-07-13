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Домакините обявиха 50% отстъпка за билети за ЕП по спортна гимнастика в Загреб

  • 13 юли 2026 | 09:15
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Домакините обявиха 50% отстъпка за билети за ЕП по спортна гимнастика в Загреб

Българските почитатели на спортната гимнастика ще могат да се възползват от специална възможност за закупуване на билети с 50% отстъпка за Европейското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе през август в Загреб, Хърватия.

European Gymnastics и Хърватската федерация по гимнастика предоставят на всички федерации – членове на европейската централа специални промоционални кодове, с които феновете на гимнастиката могат да закупят билети за шампионата на преференциални цени.

Промоционалният код за България е: BULGYMNASTICS. Той може да бъде използван от клубове, състезатели, треньори, съдии, деятели и всички любители на спортната гимнастика при закупуване на билети чрез официалната билетна платформа на първенството.

Цените на билетите преди прилагането на промоционалния код са:

Квалификации:
Категория 1 – 20 евро 
Категория 2 – 10 евро

Финали:
Категория 1 – 60 евро 
Категория 2 – 30 евро

След използване на кода BULGYMNASTICS цените се намаляват с 50%, което означава:
Квалификации
Категория 1 – 10 евро 
Категория 2 – 5 евро

Финали:
Категория 1 – 30 евро 
Категория 2 – 15 евро

Деца до 6 години включително ще могат да влизат в залата без билет, ако не заемат отделно място. За всички деца на 7 и повече години ще бъде необходим редовен билет.

Организаторите предвиждат и възможност за групова отстъпка - при закупуване на 4 или 5 билета в една транзакция се предоставя 20% намаление. Груповата отстъпка не може да бъде комбинирана с промоционалния код на федерацията.

Инициативата на European Gymnastics и Хърватската федерация по гимнастика има за цел да насърчи присъствието на повече зрители в залата, да популяризира европейската спортна гимнастика и да превърне шампионата в истински празник за гимнастическата общност.

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