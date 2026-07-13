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Пистоя даде старт на фестивалната част на Eurogym 2026

  • 13 юли 2026 | 15:28
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Пистоя даде старт на фестивалната част на Eurogym 2026

Вчера с впечатляваща церемония бе официално открита фестивалната част на Eurogym 2026 в италианския град Пистоя - едно от най-мащабните събития в календара на Гимнастика за всички. В следващите дни 25 държави и общо 266 групи ще представят своите композиции на четири открити сцени, разположени в различни части на града, превръщайки Пистоя в истинска сцена на гимнастиката, приятелството и културния обмен.

Освен фестивалните изпълнения, от днес започват и традиционните уъркшопи, които събират участници от цяла Европа за съвместни тренировки, нови знания и незабравими емоции.

Единственият български представител във фестивалната част е СК Нюанс НСА, който ще представи страната ни с гордост сред стотиците участници от цяла Европа.

Снимка: БФХГ

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