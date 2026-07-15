Сьюзът по аеробика с нов председател

Десислава Богушева е новият председател на Съюза по аеробика. Тя беше избрана на поста с 16 гласа “за” и 2”въздържал се” по време на провелото се във вторник извънредно изборно Общо събрание, което започна с минута мълчание в памет на дългогодишния ръководител на организацията Димитрина Къндева.

Десислава Богушева е член на Техническата комисия към Световна гимнастика и председател на ТК към Съюза по аеробика до момента. Богушева също е и международен съдия, 2-ра категория бреве, човек с отлична репутация не само е Европа, но и по целия свят. Дълги години работи като треньор в Тайланд.

За зам.- председател беше избрана Бистра Вълкова, която беше генерален секретар на Съюза по аеробика по време на управлението на Йорданка Благоева - човек с огромен опит, познаващ отлично спецификата на спорта, съдийските правила, както и нормативните документи на Световна гимнастика.

За членове на УС беше гласувано доверие на: Милена Търничкова, Мартина Маринова, Антонио Папазов, Гергана Петева и Весела Вукова, които са представители на различните клубове.

Бяха утвърдени и следните комисии: Контролен орган - Галя Миткова

Съдийска Комисия: Председател - Велислава Миланова, Членове - Десислава Богушева и Милена Търничкова

Треньорска Комисия: Председател- Калоян Калоянов, Членове - Сияна Божилова и Антонио Папазов

Експертна Комисия: Председател - Теменуга Илиева, Член - Атанаска Павлова

Етична Комисия - съставена от председателите на спортните клубове, членове на СА.

За националните отбори /юноши и девойки, както и мъже и жени/ предстои най-важното състезание за годината - Световно първенство през септември в Памплона, Испания, а подготовката е насочена именно за тази надпревара.

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