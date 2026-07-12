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Стилияна Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа в Милано

  • 12 юли 2026 | 20:42
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Стилияна Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа в Милано

Европейската вицешампионка Стилияна Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Българката показа много силно съчетанието си на лента в последния финал и взе титлата с 28.650 точки (трудност 12.700; артистичност 8.100; изпълнение 7.850). След нея се наредиха рускинята Арина Ковшова с 28.300 и Тахмина Икромова (Узбекистан) с 28.250.

Стилияна Николова завоюва сребро на бухалки отново след стабилно изпълнение и оценка от 30.300 (14.200; 8.000; 8.100). Първа е олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев Германия) с 31.000, а трета Даниела Муниц (Израел) с 30.150.

Българската грация, която се нареди седма в многобоя, остана на седмо място в третия финал, на който участва - с топка. Тя получи от съдиите 27.550 (11.900, 7.900, 7.800, 0.050 наказание), след като не показа някои от елементите си.

Първа на топка е Даря Варфоломеев с 28.950, следвана от италианката Тара Драгаш с 28.600 и представителката на Кипър Вера Туголукова с 28.200.

На финала на обръч златото завоюва италианката София Рафаели с 29.650 точки.

В единствения си финал днес - с пет топки, ансамбълът на България остана на пета позиция. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова имаха неточности в новата си композиция и са с резултат от 24.850 (12.200; 6.950; 5.700). На първо място е Испания с 28.650 точки, пред Бразилия с 27.500 и Китай с 27.250.

Това е последна проверка преди Световното първенство във Франкфурт (Германия) от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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