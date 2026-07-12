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Втори сребърен медал за България на European Gym for Life Challenge 2026

  • 12 юли 2026 | 11:19
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Втори сребърен медал за България на European Gym for Life Challenge 2026

След отличното представяне на клуб по художествена гимнастика Далия Старс, още един български клуб се качи на почетната стълбичка на European Gym for Life Challenge 2026 в Пистоя (Италия).

Спортен клуб по художествена гимнастика Нюанс НСА спечели сребърен медал в категория Large Groups с впечатляващата композиция „One of Us“. В изключително оспорвана конкуренция, където повечето състави бяха между 30 и 60 гимнастички, българският тим се представи с едва 21 състезателки - най-малкият по численост състав в категорията. Въпреки това момичетата впечатлиха публика и жури със своето въздействащо изпълнение, а реакциите след композицията бяха повече от възторжени.

Състав на Нюанс НСА: Пламена Кинчева, Илона Милчева, Радослава Дякова, Кремена Дякова, Калина Антова, Ванеса Петрова, Карина Балтаджиева, Кайра Гюлтекен, Дарина Манолова, Вероника Табакова, Яна Мусова, Йоана Йонова, Никол Николова, Никол Коларова, Михаела Цветкова, Дара Стамболиева, Симона Рагин, Велислава Атанасова, Гергана Стоилова, Габриела Николова и Адрияна Карайкова. Треньор е Аделина Господинова, а треньор по акробатика - Мина Василева, съобщават от БФХГ.

Снимка: БФХГ

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