Селекционерът на САЩ Ерик Сполстра избра екипа си

Треньорите на Оклахома Сити Тъндър Марк Дейно, на Детройт Пистънс Джей Би Бикърстаф, и на университета Гонзага Марк Фю ще влязат в щаба на националния отбор на САЩ по баскетбол, съобщи ESPN, позовавайки се на свои източници от федерацията.

Тримата специалисти ще бъдат помощници на новия старши треньор Ерик Сполстра, който наследи поста след оттеглянето на предишния старши треньор Стийв Кър.

41-годишният Дейно изведе тима на Оклахома Сити Тъндър до титлата в Националната баскетболна асоциация през 2025 година, а година по-рано получи и приза за "Треньор на годината" в НБА.

Джей Би Бикърстаф изведе тима на Детройт Пистънс до първото място в Източната конференция през редовния сезон тази година, след като пое треньорските функции при "буталата" през 2024 година, когато те бяха записали едва 14 успеха за цялата кампания.

Марк Фю пък е едно от най-утвърдените имена в колежанския баскетбол. Той оглави програмата на Гонзага през 1999 година и за 27 сезона има 773 победи и 156 загуби с "булдоците", като ги изведе до две участия в мача за титлата. Освен това, също като Сполстра, той бе помощник-треньор на Кър в периода 2022-2024 година и стана олимпийски шампион в Париж.

Първото голямо предизвикателство за състава САЩ ще бъде световното първенство по баскетбол, което ще се проведе в Катар през лятото на 2027 година.

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