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Звездите в тласкането на гюле се събират в Силезия

  • 15 юли 2026 | 12:00
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Звездите в тласкането на гюле се събират в Силезия

Джесика Схилдер, Чейс Джаксън, Йемиси Мабри и Сара Митън ще бъдат звездите в тласкането на гюле за жени на Диамантената лига в Силезия следващия месец. Четирите най-високо класирани състезателки в света ще се изправят една срещу друга за пореден път на сцената на Диамантената лига по време на мемориала “Камила Сколимовска“ в Силезия.

Действащата световна и диамантена шампионка Джесика Схилдер ще се състезава срещу конкуренция от световна класа, която включва олимпийската шампионка Йемиси Мабри, американката Чейс Джаксън и канадката Сара Митън.

Състезанието, което ще бъде допълнително събитие в Силезия, ще послужи като подготовка за финала на Диамантената лига в Брюксел на 4-5 септември, за който и четирите жени вече са се класирали.

Схилдер е настоящият лидер в световната ранглиста, след като откри сезона си със зашеметяващ рекорд на Диамантената лига от 21.09 метра в Шанхай/Кецяо през май.

Тя продължи с рекорд на турнира в Стокхолм три седмици по-късно, но оттогава дисциплината остава изключително оспорвана.

Джаксън има две победи досега през този сезон на Диамантената лига – в Осло и Юджийн, докато Митън триумфира в Париж.

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Снимки: Gettyimages

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