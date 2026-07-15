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  3. Селекционерът на U18 Мирослав Живков: Целта е да създадем играчи за първия отбор

Селекционерът на U18 Мирослав Живков: Целта е да създадем играчи за първия отбор

  • 15 юли 2026 | 11:12
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Селекционерът на U18 Мирослав Живков: Целта е да създадем играчи за първия отбор

Мирослав Живков беше изключително щастлив от класирането на България за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години. Треньорът е специалист с подрастващите, а през тази година вече стана балкански шампион.

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„Отборът се развива по правилния начин. Започнахме с успешно класиране на квалификацията от първия път. След това дойде Балканиадата, а сега е Европейското. Момчетата вярват в себе си, превърнаха се в един отличен колектив, който се подкрепя. Изиграхме силни мачове и това е причината да сме на първо място в класирането. Още веднъж доказваме, че българският волейбол създава таланти. Голямата ни цел е да вкараме играчи в първия тим. Всички там са започнали от такова ниво. Сега све световни вицешампиони и момчетата от моя отбор имат примера, който да следват“, коментира Живков пред официалния сайт на БФ Волейбол.

Той няма претенции дали България ще срещне Италия или Словения на полуфинал.

„Опитвам се да обясня на състезателите да гледат себе си, да правят това, което могат. Няма никакво значение срещу кой ще се изправим. Ясно е, че ще е много класен съперник. Ние натрупахме самочувствие и искам в главите ни да е само нашето представяне. Сигурен съм, че имаме възможност да победим всеки от финалната четворка. И да си кажем - ето така играе България!“, добави треньорът.

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