България (U18) се класира на полуфинал на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на България (U18) се класираха на полуфинал на Европейското първенство за юноши, след като се наложиха убедително над Чехия с 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) в мач от Група 2, който се в “Паладзето дело Спорт” в Чистерна ди Латина (Италия).

Така момчетата на Мирослав Живков имат 15 точки в актива си - 5 победи и 1 загуба, като заемат първата позиция във временното класиране, но преди изиграване на останалите мачове за деня.

Утре (15 юли) е последният двубой за България от груповата фаза - срещу Испания, от 21:00 часа.

Чехите срещат Нидерландия в 18:30 часа.

След равностойно начало тимът на Мирослав Живков натрупа преднина при 12:8, като поддържаше между две и четири точки разлика. Добри изяви имаха Никола Градинаров в атака и Милко Багдасаров, който разстрои играта на чехите със сервис. Кристиян Косев реализира победната точка за 25:22 в първата част с атака през центъра.

България бе водещият тим и в третия гейм. Отборът на Живков поведе с 4:2, а след това със страхотна блокада направи 8:4, което принуди треньора на Чехия Ян Свобода да вземе тайм-аут. При 16:12 за България Чехия съкрати разликата до две точки и българският треньор прекъсна играта. Живков ползва и втория си тайм-аут при 18:17, след като чехите отново направиха три поредни точки. Това веднага даде ефект и следващите три точки бяха за българите. Атака на Градинаров направи 23:19, а последвала успешна блокада осигури на тима пет мачбола. България пропусна първите три, но след това с мощна атака през центъра Адриан Ганев направи 25:23.



БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 3, Павел Дженев 7, Никола Градинаров 14, Антоан Веселинов 8, Кристиян Косев 10, Адриан Ганев 12 - Ивайло Данов-либеро (Милко Багдасаров 1, Александър Диков 1)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЧЕХИЯ: Петър Дивечки 1, Войтех Щрак 3, Симон Яналик 8, Милан Боцек 13, Банжамин Форманек 3, Ондрей Моурал 7 - Матиас Джон-либеро (Самуел Рак 13, Микулаш Косар, Антонин Щенцел, Мартин Баран 2, Матиас Ухер 4, Томаш Скриван)

Старши треньор: ЯН СВОБОДА.

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