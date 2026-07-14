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България (U18) се класира на полуфинал на Евроволей 2026

  • 14 юли 2026 | 17:49
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Волейболистите от националния отбор на България (U18) се класираха на полуфинал на Европейското първенство за юноши, след като се наложиха убедително над Чехия с 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) в мач от Група 2, който се в “Паладзето дело Спорт” в Чистерна ди Латина (Италия).

Така момчетата на Мирослав Живков имат 15 точки в актива си - 5 победи и 1 загуба, като заемат първата позиция във временното класиране, но преди изиграване на останалите мачове за деня. 

Утре (15 юли) е последният двубой за България от груповата фаза - срещу Испания, от 21:00 часа.

Чехите срещат Нидерландия в 18:30 часа.

След равностойно начало тимът на Мирослав Живков натрупа преднина при 12:8, като поддържаше между две и четири точки разлика. Добри изяви имаха Никола Градинаров в атака и Милко Багдасаров, който разстрои играта на чехите със сервис. Кристиян Косев реализира победната точка за 25:22 в първата част с атака през центъра. 

България бе водещият тим и в третия гейм. Отборът на Живков поведе с 4:2, а след това със страхотна блокада направи 8:4, което принуди треньора на Чехия Ян Свобода да вземе тайм-аут. При 16:12 за България Чехия съкрати разликата до две точки и българският треньор прекъсна играта. Живков ползва и втория си тайм-аут при 18:17, след като чехите отново направиха три поредни точки. Това веднага даде ефект и следващите три точки бяха за българите. Атака на Градинаров направи 23:19, а последвала успешна блокада осигури на тима пет мачбола. България пропусна първите три, но след това с мощна атака през центъра Адриан Ганев направи 25:23.
 

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)
БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 3, Павел Дженев 7, Никола Градинаров 14, Антоан Веселинов 8, Кристиян Косев 10, Адриан Ганев 12 - Ивайло Данов-либеро (Милко Багдасаров 1, Александър Диков 1)
Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ
ЧЕХИЯ: Петър Дивечки 1, Войтех Щрак 3, Симон Яналик 8, Милан Боцек 13, Банжамин Форманек 3, Ондрей Моурал 7 - Матиас Джон-либеро (Самуел Рак 13, Микулаш Косар, Антонин Щенцел, Мартин Баран 2, Матиас Ухер 4, Томаш Скриван)
Старши треньор: ЯН СВОБОДА.

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