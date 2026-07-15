Григор Димитров след победата в Бостад: Трябваше да разчитам на опита си

Григор Димитров продължи впечатляващата си форма от последните седмици с победа във вторник на турнира "Нордеа Оупън" в Бостад. Българинът се наложи над Далибор Свърчина със 7:6(5), 1:6, 6:4 и се класира за втория кръг на надпреварата от категория АТР 250 на клей.

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

По-рано този месец Димитров достигна до четвъртия кръг на "Уимбълдън", но сега бързо се адаптира към червената настилка в Бостад, където стигна до полуфиналите през 2012 и 2013 г.

"Условията са изключително различни от тези, от които идвам, а и съм на възраст, на която мисля, че имам нужда от няколко допълнителни дни. Днес (б.р. вчера) обаче всичко се сведе до борба, заяви Димитров. - Не чувствах, че играя най-добрия си тенис, но той беше страхотен съперник – изключително бърз по корта и постоянно ме изненадваше с къси топки. Наистина рискуваше с ударите си, така че трябваше да разчитам на опита си и да натисна, когато наистина се налагаше."

Stop that, Grigor 😮‍💨



Magical hands from Dimitrov#NordeaOpen pic.twitter.com/wvstLZFJYj — Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2026

На въпрос какво означава за него да се завърне на турнира 13 години след последното си участие, Димитров отговори:

"Швеция винаги е заемала специално място в живота ми. Живял съм тук, а дори след 17 години все още усещам същото вълнение, когато се връщам. Хората ме приемат много топло и това е нещо, което много ценя. Обичам да бъда тук".

Димитров стана вторият най-възрастен тенисист, печелил мач в Бостад през това десетилетие след 38-годишния тогава Рафаел Надал, който достигна финала през 2024 г. В следващия кръг българинът ще се изправи срещу петия поставен и шампион от 2024 г. Нуно Боржеш, който победи французина с "уайлд кард" Моиз Куаме с 6:4, 6:2.

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