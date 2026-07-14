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  3. Виктория Томова отстъпи в два сета на Барбора Крейчикова на старта в Атина

Виктория Томова отстъпи в два сета на Барбора Крейчикова на старта в Атина

  • 14 юли 2026 | 19:53
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Виктория Томова отстъпи в два сета на Барбора Крейчикова на старта в Атина

Българската тенис-звезда Виктория Томова отпадна в първия кръг на сингъл на турнира от сериите WTA 250 в гръцката столица Атина. Българката отстъпи с 3:6, 3:6 от 32-ата в световната ранглиста Барбора Крейчикова (Чехия) за 81 минути игра на централния корт на турнира. Крейчикова е бивша номер в 2 в ранглистата на WTA и шампионка от турнирите от Големия шлем “Ролан Гарос“ през 2021 г. и „Уимбълдън“ през 2024 г.

Томова първа стигна до пробив за 2:1 в първия сет, но допусна обрат до 2:4. Българката върна един пробив, за да намали изоставането си на 3:4, но веднага след това загуби подаването си, а впоследствие и сета с 3:6.

Втората част се разви по почти огледален сценарий. Томова отново реализира първия пробив за 2:1, но загуби следващите три гейма и изостана с 2:4. Българката върна един пробив за 3:4, но загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.

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