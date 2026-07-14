Каратанчева стартира с победа на сингъл в Италия, Топалова отпадна

Лия Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 7 в схемата българка победи представителката на домакините Ариана Дзукини с 6:4, 6:3 за близо два часа игра.

22-годишната софиянка поведе с 3:1 по пътя си към успеха в първия сет, който предложи общо седем пробива. Във втората част тя загуби подаването си в петия гейм, но след 2:3 спечели четири поредни гейма, последният от които без да даде точка на съперничката си, за обрата и за крайния успех.

Каратанчева ще играе и в надпреварата на двойки заедно с американката Габриела Вилар. Двете са поставени под номер 4 и на старта излизат срещу италианките Джада Комоло и Валерия Пичоли.

Още една българка участва в надпреварата. Гергана Топалова загуби в първия кръг от участващата с "уайлд кард" представителката на домакините Камила Дженаро с 4:6, 1:6 за 80 минути на корта.

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