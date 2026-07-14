Иван Иванов показа характер и продължава напред в Пособланко

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд от 97 640 евро. 17-годишният Иванов победи Масимо Джунта (Италия) със 7:6(5), 2:6, 7:5. Италианецът се намира със 155 позиции пред българския талант в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 28 минути.

Българинът навакса на два пъти пробив пасив, включително спаси сетбол при 5:6 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Иванов поведе с 5:2, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите две точки, а с това и първата част. Във втория сет той изостана с 0:3, а в осмия гейм допусна още един пробив и съперникът му изравни резултата.

Третият, решителен сет вървеше без пробиви до 5:5, когато българинът нанесе своя удар, печелейки подаването на Джунта. След това Иванов затвори мача на собствен сервис още при третия си мачбол.

С успеха той заработи шест точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-ото място. Във втория кръг българинът ще играе срещу номер 5 в схемата и 235-и в света Оливър Крофорд (Великобритания).

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