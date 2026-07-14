Валерия Гърневска ще защитава титлата си на Държавното първенство по тенис

Шампионката от миналата година Валерия Гърневска и Джордж Лазаров са водачи в схемите на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, което ще се проведе на кортовете на ТК Левски. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро. Квалификациите вече приключиха и основната схема при мъжетесе класираха Тед Бачев, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски, Матей Душков, Денислав Маринов, Мартин Бонев, Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев, а Виктор Атанасов ще участва като „щастлив губещ".

Номер 1 в схемата Джордж Лазаров (ТК Дема, София) започва с двубой срещу Йордан Малинков (ТК Левски), а вторият поставен Виктор Марков (ТК Диана, София) ще спори с Васил Русанов (ТК НСА, София).

При жените водачката в схемата Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) почива в първия кръг, както и номер 2 Джулия Терзийска (ТК Дема).

Турнирен директор е Константин Георгиев, а главен съдия - Глория Стоянова.

Първенството започва утре, а полуфиналите и финалите на сингъл ще се играят в събота и неделя.

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