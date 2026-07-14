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  3. Младите ни джудоки спечелиха четири медала на турнир в Турция

Младите ни джудоки спечелиха четири медала на турнир в Турция

  • 14 юли 2026 | 13:44
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Младите ни джудоки спечелиха четири медала на турнир в Турция

Младите ни таланти в джудото спечелиха четири медала на международния турнир “Надеждите” в Коджаели, Турция.

Николай Крачунов стана първи в категория до 50 кг при 14-годишните, а сребро взеха Антон Миланов (60 кг, 14 г.) и Теодор Караколев (46 кг, 16 г.).

Теодор Караколев

С бронз се окичи Радослав Йотов (55 кг, 16 г.)

Петима от младите ни джудисти останаха на крачка от подиума. На пето място се класираха Никол Николова (40 кг, 14 г.), Захария Георгиева (57 кг, 16 г.), Мартин Илчев (50 кг, 16 г.), Антонио Николов (60 кг, 16 г.) и Михаил Апостолов (66 кг, 16 г.).

Седми се наредиха Колоян Георгиев (60 кг, 14 г.) и Иван Антонов (55 кг,16 г.).

В турнира участие взеха 208 състезатели от 11 държави -Азербайджан, Чехия, Грузия, Казахстан, Латвия, Саудитска Арабия, Черна Гора, Румъния, Русия, Турция и България.

В класирането по медали страната ни завърши на 4-то място. Първи са домакините, пред Грузия и Казахстан.

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