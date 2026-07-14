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България с два медала от Бранденбург Къп

  • 14 юли 2026 | 19:47
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България с два медала от Бранденбург Къп

Българските боксьори се завръщат с два медала от международния турнир Бранденбург Къп. Водени от Александър Александров те спечелиха две бронзови отличия в хода на надпреварата, която се проведе във Франкфурт. Националите ни белязаха доброто си представяне в конкуренцията на състезатели от 20 държави.

С бронзови медали се поздравиха Максим Кирилов (70 кг) и Николай Иванов (85 кг). Бранденбург Къп бе част от подготовката на талантите ни за предстоящото Европейско първенство за младежи до 19 години. Шампионатът ще се проведе в Лозница (Сърбия) от 11 до 22 август.

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