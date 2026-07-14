MAX FIGHT се завръща у дома

Бургас официално даде старт на бойната седмица преди MAX FIGHT 66, а организацията се завръща там, откъдето всичко започна през далечната 2008-ма година – у дома.

Официалната пресконференция преди грандиозната галавечер премина при голям медиен интерес и събра представители на местната власт, ръководството на шампионата и част от звездите в бойната карта.

В пресконференцията участие взеха президентът на MAX FIGHT Championship Любен Джубрилов, заместник-кметът на Община Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров, световният шампион и шампион на България при професионалистите Владимир Георгиев – Българският бик, непобеденият нокаутьор Борислав Велев – Рой, техният треньор и ментор Владислав Георгиев.

Тази година родната публика ще има още повече поводи за гордост, тъй като на ринга ще се качат четирима представители на Бургас – световният шампион Владимир Георгиев, любимецът на местната публика Николай Дишков, многократният шампион Петър Стойков, както и боксьорът Стойчо Недев.

Президентът на MAX FIGHT Championship Любен Джубрилов подчерта, че 18 юли няма да бъде просто бойна галавечер, а истински празник на спорта за целия град.

„Това е голям ден за спорта в Бургас. Освен самата галавечер организираме и Фестивал на отворените врати на бойните спортове, който ще се проведе от 12:00 до 16:00 часа. В него ще се включат представители на девет бойни спорта, а всички деца и млади таланти ще имат възможността да се докоснат до професионалния ринг часове преди началото на събитието.“

Джубрилов акцентира и върху изключително силната бойна карта на MAX FIGHT 66. Феновете ще станат свидетели на завръщането на Борислав Велев – Рой, завръщането на Владимир Георгиев, участието на няколко бургаски представители, а в главната среща шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу двукратния шампион на Турция и едно от най-разпознаваемите имена в Rajadamnern World Series (RWS) – Бурак Пойраз.

Президентът на шампионата разкри и любопитен факт около главния двубой на вечерта.

„Интересното е, че около 15 световноизвестни бойци, които редовно се състезават в най-големите организации като ONE Championship, Rajadamnern World Series и GLORY, се включиха с коментари под анонса на двубоя, за да подкрепят Бурак Пойраз. Това показва, че интересът към тази среща далеч надхвърля границите на България и е наистина международен.“

Заместник-кметът на Община Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров също изрази подкрепата си към инициативата и подчерта значението на спорта за младите хора.

„Часове преди началото на официалната галавечер ще организираме Ден на отворените врати, в който бургаските деца, практикуващи различни бойни спортове, ще могат да усетят атмосферата на голямото събитие и да се качат на професионалния ринг. Винаги казвам едно нещо – колкото повече деца и млади хора тренират в залата, толкова по-малко деца и млади хора ще се бият на улицата. Това е изключително важно за мен за това изразявам цялата си подкрепа към MAX FIGHT, към г-н Джубрилов и към целият им екип.“

По време на пресконференцията президентът на MAX FIGHT Championship Любен Джубрилов и заместник-кметът на Община Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров разкриха и още една любопитна новина. Двамата обявиха, че в спортния календар на Бургас за декември е предвидено грандиозно боксово събитие, което ще бъде организирано по повод празника на града.

MAX FIGHT 66 ще се проведе на 18 юли в зала „Младост“ в Бургас и ще събере едни от най-добрите български и международни бойци във всички стилове: кикбокс, муай тай, бокс, ММА и муай-тай с малки ръкавици. Организаторите очакват препълнена зала и силни емоции. Билети се продават в мрежата на Kupibileti.bg

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