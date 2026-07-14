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Седем наши свободняци ще стартират на рейтинговия турнир в Унгария

  • 14 юли 2026 | 12:17
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Седем наши свободняци ще стартират на рейтинговия турнир в Унгария

Седем български състезатели в свободния стил ще стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария, който ще се проведе между 15 и 19 юли. Жребият ще бъде теглен днес от 19 часа.

Тимът на България ще бъде воден от треньорите Радослав Великов и Йордан Денев, а съдия на състезанието ще бъде Недялко Кирезиев - арбитър олимпийска категория, информираха от Българската федерация по борба.

Микяй Наим, който на Европейското първенство се бори в категория до 70 килограма и се нареди пети, сега ще излезе на 61 кг. При 97-килограмовите ще стартират двама - опитният Ахмед Магамаев, трети на Еврошампионата и пети на Световно първенство, както и Андриан Вълканов, трети на Европейското първенство до 20 години през 2025-а.

Останалите български представители са: Ивайло Тисов (57), пети на Европейско първенство за мъже, Шамил Мамедов (65), който по-рано тази година стана втори на рейтинговия турнир в Монголия, Айкан Сеид (79), пети на Еврошампионата до 23 години през 2025-а, както и Ахмед Батаев (92), втори в Европа тази година.

Първите два дни ще се проведат схватките в свободния стил, след това са жените и класиците, при които няма българско участие. Елиминациите и финалите са в един ден.

Програма:

Сряда, 15 юли 11:30 ч – 13:30 елиминации, FS: Ивайло Тисов (57),  Микяй Наим (61), Шамил Мамедов (65), 70-74-86 без бълг. участие 13:30 – 14:30 полуфинали 14:30 – 15:00 репешажи 18:00 – 18:45 откриване 19:00 – 21:30 финали

Четвъртък, 16 юли 11:30 – 13:30 елиминации, FS: Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев и Андриан Вълканов (97), 125 кг 13:30 – 14:30 полуфинали 14:30 – 15:00 репешажи 19:00 – 21:30 финали

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