Левски 2007 направи първа тренировка

Едноименният тим на град Левски даде ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

25 юли: Левски 2007 (Левски) – Янтра U18 (Габрово)

1 август: Левски 2007 (Левски) – Партизан (Червен бряг)

5 август: Левски 2007 (Левски) – Павликени

9 август: Левски 2007 (Левски) – Спартак II (Плевен)

15 август: Левски 2007 (Левски) – Обнова 2022 (Обнова)

Снимка: levski2007.com

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