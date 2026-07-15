Левски 2007 направи първа тренировка

Едноименният тим на град Левски даде ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи.
Програмата за контролите:
25 юли: Левски 2007 (Левски) – Янтра U18 (Габрово)
1 август: Левски 2007 (Левски) – Партизан (Червен бряг)
5 август: Левски 2007 (Левски) – Павликени
9 август: Левски 2007 (Левски) – Спартак II (Плевен)
15 август: Левски 2007 (Левски) – Обнова 2022 (Обнова)
Снимка: levski2007.com