Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изабелла Шиникова отпадна на старта на основната схема в Истанбул

Изабелла Шиникова отпадна на старта на основната схема в Истанбул

  • 14 юли 2026 | 16:26
  • 318
  • 0
Изабелла Шиникова отпадна на старта на основната схема в Истанбул

Изабелла Шиникова отпадна на старта на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

34-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, отстъпи на рускинята Александра Шубладзе с 5:7, 6:7(4) за малко над два часа на корта.

Шиникова изостана с 1:3 след ранен пробив на съперничката ѝ, но впоследствие върна брейка, изравнявайки за 4:4 и дори поведе с 5:4. С три поредни гейма обаче Шубладзе затвори частта и поведе в общия резултат.

Във втория сет и двете направиха по три пробива, за да се стигне до равенство 5:5, но в най-важния момент рускинята отново взе гейм при сервис на Шиникова, с което си даде шанс да сервира за победата. Българката обаче отвърна и прати частта в тайбрек. В него Шубладзе започна с минипробив и аванс от 3:0 точки, а впоследствие с още един брейк си даде шанс да сервира за победата, с което се справи успешно.

Въпреки поражението Шиникова заработи 7 точки за световната ранглиста при жените, в която заема 381-вото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Руседски: Уимбълдън беше последният шанс на Джокович за 25-а титла от Големия шлем

Руседски: Уимбълдън беше последният шанс на Джокович за 25-а титла от Големия шлем

  • 14 юли 2026 | 15:21
  • 1181
  • 3
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 19875
  • 14
Фери се изстреля нагоре след подвига си на "Уимбълдън"

Фери се изстреля нагоре след подвига си на "Уимбълдън"

  • 14 юли 2026 | 11:05
  • 1170
  • 0
Джокович даде милиони за това: вижте неговите имоти от Белград до Ню Йорк

Джокович даде милиони за това: вижте неговите имоти от Белград до Ню Йорк

  • 14 юли 2026 | 10:25
  • 2616
  • 1
"Мастърс"-ът в Синсинати подаде ръка на Григор Димитров

"Мастърс"-ът в Синсинати подаде ръка на Григор Димитров

  • 14 юли 2026 | 09:58
  • 4448
  • 0
За 23 години от Уимбълдън като победители си тръгват само шестима

За 23 години от Уимбълдън като победители си тръгват само шестима

  • 14 юли 2026 | 09:11
  • 2882
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 9295
  • 38
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 5417
  • 31
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 21751
  • 50
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 26299
  • 77
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 24812
  • 121
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 19875
  • 14