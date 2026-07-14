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  3. Левски пусна в продажба колекционерски шал и официална програма за завръщането си в ШЛ

Левски пусна в продажба колекционерски шал и официална програма за завръщането си в ШЛ

  • 14 юли 2026 | 12:00
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

От Левски обявиха, че ще има специални изненади за феновете за завръщането на тима в Шампионската лига, като тази вечер е домакинският реванш срещу Борац (Баня Лука) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Привържениците на "сините" ще могат да си купят колекционерски шал с имената на двата тима, както и официална програма за срещата.

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

"Всеки европейски мач на Левски е незабравим. Старите поколения усещат още в съзнанието си онази миризма на изгорели вестници. По-младите се усмихват на хореографията с фенерчета, която остава запазена марка на всеки левскар.

Именно защото знаем колко много значи Европа за вас, сме се постарали да подготвим два специални артикула, които да останат като спомен от завръщането на Левски в Шампионска лига. 

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Първият е специален колекционерски шал с имената на двата клуба. Вторият е официална програма за мача с всичко най-интересно преди двубоя.

И двата артикула вече са налични в двата официални магазина на клуба пред Сектор "А" и онлайн", написаха от клуба.

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