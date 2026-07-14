Локомотив Пловдив се разделя с важен играч

Вицешампионът в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив се разделя с Грант Сингълтън, съобщиха от клуба. Договорът на американския гард с "черно-белите" изтече и няма да бъде подновен.

"Благодарим на Грант за професионализма, отдадеността и отношението, които демонстрира през престоя си в клуба. Със своята енергия, характер и желание за победа той допринесе за развитието на отбора и остави своя отпечатък с черно-бялата фланелка.

От името на целия клуб пожелаваме на Грант здраве, успех и много бъдещи професионални постижения", написаха от Локомотив.

През изминалия сезон Сингълтън изигра общо 35 двубоя с екипа на "черно-белите", в които записа показатели от 14.9 точки, 3.7 борби и 5.5 асистенции средно на мач.

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