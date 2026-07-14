Мартин Ангелов за новото предизвикателство в Левски: Желанието ми е да помогна на отбора да играе атрактивен баскетбол

Бившият младежки национал Мартин Ангелов заяви пред БТА от САЩ, че за него ще бъде чест да облече екипа на Левски. Ангелов, който на 29 юли ще навърши 24 години, игра за Стоктън Оспрейс в колежанското първенство в Съединените щати, но контузия в началото на миналата година сложи край на сезона му.

В този период българинът влезе в историята на Стоктън с подобрен рекорд за най-много отбелязани точки в един мач - 45 в двубой срещу действащия шампион на конференцията TCNJ.

Сега за плеймейкъра предстои да се завърне в България и да стане част от състава на "сините" в Sesame Национална баскетболна лига.

"За мен ще бъде голяма чест да играя в Левски, това е отборът който най-много съм гледал преди да замина за САЩ. Надявам се в близко бъдеще Левски да се върне там, където е мястото му, сред най-добрите", коментира Мартин Ангелов.

Попитан кое е основното, което е научил в САЩ и какво ще му бъде от полза в новото предизвикателство, Ангелов отговори: "Аз съм в Щатите в последните десетина години и за това време играх в различни отбори, с различни треньори, което ме оформи като баскетболист. Научих доста и смятам, че ще бъда полезен за отбора си в България."

По повод възстановяването си, баскетболистът заяви пред БТА: "Беше един дълъг период на възстановяване, може да се каже, че съм готов. Играя в лятна лига и в същото време тренирам доста индивидуално всеки ден."

Колкото до бъдещата си работа с Константин Папазов и неговия син Александър, който вече се развива в треньорската професия, Мартин Ангелов каза: "Много се радвам, че ще работя с Тити и Сашко Папазови. Желанието ми е да помогна на отбора да играе атрактивен баскетбол и да привлича повече фенове в залата."

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