BLAST обяви поканените отбори за Open Порто 2026

Организаторите на турнири по електронни спортове от BLAST официално обявиха 12-те отбора, получили директни покани за шампионата по CS2 - BLAST Open в Порто. Всички поканени състави са приели участието си и ще се включат в груповата фаза на турнира, която стартира на 24 август в Копенхаген.
Сред фаворитите са шампионът от BLAST Open Ротердам - Vitality, както и победителят от Мейджъра в Кьолн - Falcons. В надпреварата ще участват още Spirit, Natus Vincere, FURIA, 9z, Aurora, G2, BetBoom, MOUZ, Legacy и FUT.
Към тях се присъединяват четирите отбора, преминали през регионалните квалификации – Lynn Vision, M80, Sharks и Inner Circle.След груповата фаза шестте най-добри тима ще се класират за плейофите, които ще се проведат между 4 и 6 септември в "Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota" в Порто.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google