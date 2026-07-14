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BLAST обяви поканените отбори за Open Порто 2026

  • 14 юли 2026 | 10:59
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BLAST обяви поканените отбори за Open Порто 2026

Организаторите на турнири по електронни спортове от BLAST официално обявиха 12-те отбора, получили директни покани за шампионата по CS2 - BLAST Open в Порто. Всички поканени състави са приели участието си и ще се включат в груповата фаза на турнира, която стартира на 24 август в Копенхаген.

Сред фаворитите са шампионът от BLAST Open Ротердам - Vitality, както и победителят от Мейджъра в Кьолн - Falcons. В надпреварата ще участват още Spirit, Natus Vincere, FURIA, 9z, Aurora, G2, BetBoom, MOUZ, Legacy и FUT.

Към тях се присъединяват четирите отбора, преминали през регионалните квалификации – Lynn Vision, M80, Sharks и Inner Circle.След груповата фаза шестте най-добри тима ще се класират за плейофите, които ще се проведат между 4 и 6 септември в "Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota" в Порто.

Снимка: HLTV

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