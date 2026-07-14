Жега посрещна българските атлети в Риети, спешно се снабдиха с вентилатори

Жега посрещна българските атлети на Европейското първенство под 18 години, което ще се проведе в Риети в следващите дни. Българският отбор в Риети закупи вентилатори за стаите в казармата на карабинерите, където са настанени участниците ни на първенството. Стаите са без климатик, а температурата е 35 градуса.



Снимка: БФЛА

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