Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Радост в Русе! Дунав ще домакинства на Градския стадион

Радост в Русе! Дунав ще домакинства на Градския стадион

  • 14 юли 2026 | 16:04
  • 635
  • 0
Радост в Русе! Дунав ще домакинства на Градския стадион

Дунав (Русе) ще може да домакинства на Градския стадион в Малката Виена. "Драконите" приемат Лудогорец 27 юли в efbet Лига. На старта на новия сезон футболисти Емануел Луканов гостуват на Левски в София.

"Премина проверката на представители на БФС, изпълняваме изискванията и Русе ще посрещне мачовете от новия сезон на Първа професионална лига у дома. Благодаря на всички фирми и общински служители, чиито усилия направиха това възможно!Първият мач на 27 юли (понеделник) е срещу Лудогорец. Очакваме ви!", написа в социалната мрежа кметът на Русе Пенчо Милков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

  • 14 юли 2026 | 15:31
  • 444
  • 0
Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 529
  • 0
Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 14 юли 2026 | 15:17
  • 428
  • 1
Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 15:10
  • 2654
  • 0
Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

  • 14 юли 2026 | 15:09
  • 382
  • 0
Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:01
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 5151
  • 17
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 2787
  • 14
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 14796
  • 38
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 19559
  • 63
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 20409
  • 115
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 14384
  • 10