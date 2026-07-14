Радост в Русе! Дунав ще домакинства на Градския стадион

Дунав (Русе) ще може да домакинства на Градския стадион в Малката Виена. "Драконите" приемат Лудогорец 27 юли в efbet Лига. На старта на новия сезон футболисти Емануел Луканов гостуват на Левски в София.

"Премина проверката на представители на БФС, изпълняваме изискванията и Русе ще посрещне мачовете от новия сезон на Първа професионална лига у дома. Благодаря на всички фирми и общински служители, чиито усилия направиха това възможно!Първият мач на 27 юли (понеделник) е срещу Лудогорец. Очакваме ви!", написа в социалната мрежа кметът на Русе Пенчо Милков.

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