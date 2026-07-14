Английска бегачка на 10 000 метра си купува маратонки от еBay

“Финансирам се сама, така че всяка свободна стотинка, която имам, я харча за тренировъчни лагери, купуване на маратонки, екипировка, плащане на състезания и настаняване“, споделя Попи Танк.

28-годишната атлетка от Плимут е напът да представи Англия в бягането на 10 000 метра на Игрите на Британската общност. За докторантката това означава да балансира между обучението и тренировките, а без централно финансиране ѝ се налага да намира хитри начини да намали разходите си.

“Трябва да бъда много пестелива с маратонките си. Често ги купувам от eBay с отстъпка“, разказа тя пред Би Би Си Радио Девън.

“Така че съм много, много добра в намирането на начини за спестяване на пари.“

Танк си спечелва име в крос-кънтри състезанията, помагайки на Великобритания да спечели отборно злато на Европейското първенство по крос-кънтри през 2023 г. и отборен сребърен медал година по-късно.

Тя също така печели британската титла на 3000 метра стийпълчейз през 2023 г., но никога не е участвала в голямо първенство на писта, преди да получи повиквателна да представи Англия в Глазгоу това лято.

“Това е много всеобхватно преживяване, но когато се случат неща като това – да бъдеш избран за целите си, мисля, че наистина си заслужава“, каза Танк, която се надява да привлече спонсори, които да ѝ помогнат.

“Това е толкова много упорит труд, че дори не бих могла да започна да описвам колко часа са вложени в това, честно казано.“

Един тежък тренировъчен ден за Танк може да включва около 19 км сесия преди обяд, последвана от час и половина във фитнеса следобед – всичко това, докато балансира с обучението си по методи за рециклиране на медицински импланти в Университета в Бирмингам.

“Голяма част от работата ми включва физически изследвания, така че трябва да ходя в лабораторията, да подготвям проби, да режа проби, да ги анализирам и да се срещам с научния си ръководител“, обясни тя.

“Много съм благодарна, защото научният ми ръководител изключително много подкрепя моето бягане и знае, че трябва да давам приоритет на тренировките и други подобни неща, но в крайна сметка все пак трябва да ходя и да уча.“

Танк отива на Игрите в Глазгоу през 2026 г. във формата на живота си на 10 000 метра.

Тя подобри личния си рекорд, за да завърши втора на Британския шампионат в средата на май, и свали още от това време миналия месец, когато пробяга дистанцията за 32:04.36 минути в Нидерландия.

“Толкова съм развълнувана. Знам, че когато застана на стартовата линия, нервите определено ще са налице“, каза тя.

“Мисля, че съм много добра в състезателния дух по време на надпревари, добър състезател съм, много съм добра в тактическите бягания и шампионатните състезания.“

“Много шампионатни състезания започват по-бавно и темпото се засилва към края, а това наистина ми харесва.“

“Вероятно съм класирана във втората половина на участниците, така че целта ми ще бъде просто да отида и да подобря това класиране, а ако си тръгнеш и с личен рекорд, това винаги е много хубаво.“

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Снимки: Gettyimages