О'Конър: Сложните взаимоотношения с баща ми като треньор работят

Седмобойката Кейт О'Конър е тренирана от баща си Майкъл от 10-годишна възраст. Той е бил до нея както във върховите моменти, така и в трудностите на все още младата ѝ кариера, макар че успехите определено надделяват напоследък.

25-годишната атлетка заяви сериозно присъствие на световната сцена през 2025 г., спечелвайки четири медала, включително злато от Световните университетски игри, сребро от Световните първенства на закрито и открито, както и бронз от Европейското първенство в зала.

Предвид факта, че това е единствената система, която познава, и успехите, които е постигнала, О'Конър споделя, че баща ѝ да бъде неин треньор “работи толкова добре за мен“. Тя разкрива повече за различните роли, които той изпълнява като неин агент, треньор и баща.

“Той е посредникът, който организира нещата и решава кога да имам почивни дни, за да се занимавам със спонсори. Знам, че е изцяло на моя страна и разбира и двете страни на това да си спортист – да изкарваш прехраната си и да се явяваш на тренировка. Това е наистина полезно“, обясни тя.

“Когато се състезавам, отношенията ни са като между атлет и треньор, освен ако нещо не се обърка, както се случи в Токио на Световното първенство. Контузих коляното си и в такива моменти може да бъде много тежко. Когато съм много разстроена, виждам, че и той е много разстроен заради мен.“

“Когато нещо леко ме извади от релси, той прави всичко възможно да ме окуражи и аз му вярвам, но е трудно. Виждаш колко много означава това и за него, виждаш го в реалния живот. Не че разочароваш някого, но виждаш как някой силно желае да се справиш добре.“

“Страхотно е да имаш някой, който е 100% в твоя ъгъл, и той поставя стандарта наистина високо за останалите хора, които работят за мен.“

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