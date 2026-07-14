Академик Бултекс 99 назначи полски специалист за нов старши треньор

Отборът на Академик Бултекс 99 има нов старши треньор, съобщиха от клуба. Начело на "студентите" застава полският специалист Давид Мазур.

45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол – както в клубни, така и в национални отбори. През 2018 година завършва престижната програма на ФИБА Европа - FIBA Europe Coaching Certificate (FECC).

За първи път в кариерата си Мазур ще води отбор извън пределите на Полша. През годините той е участвал в развитието на редица талантливи баскетболисти, сред които и Джереми Сочан, който стана шампион в Националната баскетболна асоциация (НБА) с отбора на Ню Йорк Никс през този сезон.

В момента Давид Мазур е и координатор в Полската баскетболна федерация, където организира семинари и конференции, насочени към развитието на млади баскетболисти и треньори.

Сред най-значимите му успехи е спечелената европейска титла в Дивизия Б с националния отбор на Полша до 16 години през 2019 година.

"Пожелаваме на Давид Мазур много успехи, здраве и незабравими моменти с нашия отбор през новия сезон", написаха от Академик (Пловдив).

През миналия сезон в Sesame Национална баскетболна лига отборът завърши на девето място в редовния сезон и не успя да се класира за плейофите.

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