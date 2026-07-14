Първата група български атлети замина за Европейското първенство в Риети

Първата група от българския национален отбор по лека атлетика отпътува днес за Италия, където ще се проведе Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години. Надпреварата ще бъде в Риети, а в първата група са включени състезателите, на които предстоят стартове още в първите дни на шампионата.

Днес към Риети заминаха спринтьорите на 100 м Дилян Чернополски и Христина Белчинова, състезателите на 400 м Стелиян Панев и Евгения Стоименова, хърделистът Никола Петков и представителите ни в хвърлянията Стефани Димитрова (диск), Симона Андреева (диск), Теодора Андреева (чук), Мария Илиева (копие), Михаела Михайлова (копие) и Михаил Русинов (копие).

Към отбора днес директно в Риети ще се присъединят рекордьорът на България на 400 м за юноши под 18 г. Васил Антонов и живеещата в Австралия състезателка на 100 м Софи Димитров. Те са в Италия от няколко дни, където проведоха заключителната част от подготовката си за европейското първенство. Антонов няма да стартира на 200 м, въпреки че има норматив и за по-късия спринт.

България ще бъде представена в Риети от общо 22 състезатели - 10 юноши и 12 девойки.

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