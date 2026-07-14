Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС и ММС проведоха работна среща с шефове в Барселона

БФС и ММС проведоха работна среща с шефове в Барселона

  • 14 юли 2026 | 12:08
  • 214
  • 0
БФС и ММС проведоха работна среща с шефове в Барселона

По-рано днес в "efbet Национална футболна база" в Бояна се проведе работна среща между представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и Барселона. По време на събитието бяха обсъдени възможности за потенциално сътрудничество с испанския гранд и обмен на добри практики.

В началото изпълнителният директор на БФС Андрей Петров запозна гостите с различни аспекти от футболната екосистема в България, след което Лъчезар Димов, директор "Развитие на детско-юношески футбол" в централата, се спря по-подробно на ключови проекти от 4-годишната стратегия за развитие като "Мисия Талант" и партньорството с Double Pass за категоризацията на елитни школи, както и Академия БФС.

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона
Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Сред представителите на Барселона бяха Марк Бруиш, директор "Глобални партньорства" в испанския гранд, Бени Мегрели, глобален директор на Академия Барселона, както и Карлес Паласин, директор "Глобално бизнес развитие" на Академия Барселона.

Министерството на младежта и спорта бе представено на срещата от Милен Нинов, директор на дирекция "Спорт за високи постижения", и Мартина Динкова, експерт от дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество".

"Диалогът, който имахме по време на днешната среща, беше изключително полезен и конструктивен. Бяха обсъдени различни възможности за сътрудничество с колегите от Барселона, което да допринесе за цялостното развитие на футболната екосистема в България", заяви след края на събитието изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

ЦСКА иска 1 млн. евро за Фаетон

  • 14 юли 2026 | 09:31
  • 7420
  • 23
Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

Алдаир: Титлата с Левски е най-важният момент в кариерата ми

  • 14 юли 2026 | 09:17
  • 4895
  • 5
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11766
  • 79
Левски (Карлово) ще играе два пъти в Пловдив за три дни

Левски (Карлово) ще играе два пъти в Пловдив за три дни

  • 14 юли 2026 | 07:56
  • 888
  • 1
Черноморец (Бургас) и ФК Ямбол няма да играят

Черноморец (Бургас) и ФК Ямбол няма да играят

  • 14 юли 2026 | 07:46
  • 829
  • 1
Септември (Драгоево) започва в 20:00 часа

Септември (Драгоево) започва в 20:00 часа

  • 14 юли 2026 | 07:38
  • 707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11766
  • 79
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 4140
  • 16
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 8662
  • 18
Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

  • 14 юли 2026 | 11:42
  • 2476
  • 5
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5344
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 4118
  • 4